ونقلت وكالة الأنباء الليبية الحكومية عن الرفادي قوله إن القوات المسلحة اقتحمت آخر معاقل الإرهابيين في حي "المغار"، وأن المدينة باتت على عتبة التحرير بعد نحو 5 سنوات من سيطرة الإرهابيين عليها.

ويأتي هذه التطور بعد ساعات من إعلان الجيش الوطني الليبي عن مقتل زعيم القاعدة في المدينة عطية الشاعري، خلال اشتباكات مع المتشددين في المدينة التي تشهد معارك منذ أسابيع، ما شكل ضربة قاضية للمسلحين.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر عسكرية من داخل المدينة أن معارك ضارية تدور في ما تبقى للإرهابيين من أمتار داخل المدينة.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة، التابعة للقوات المسلحة الليبية، المنذر الخرطوش، الإثنين، أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على شارع المغار والمنطقة بالكامل.

ويستعد أهالي مدينة درنة للاحتفال بإعلان التحرير بعد طرد الجماعات المسلحة منها، ووضعت مديرية الأمن درنة خطة بمشاركة فروع الأمن المركزي لحفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.