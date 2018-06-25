وقد تم توزيع 824 طنا من المواد الغذائية الأساسية على 6000 أسرة صومالية في ولاية جوبالاند والمناطق التابعة لها بما يعادل 30 ألف شخص.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي انطلاقا من حرص قيادة دولة الإمارات على مساعدة الشعب الصومالي والتخفيف من معاناته نتيجة الجفاف .

وأشار إلى أن فريقا من المؤسسة نفذ المرحلة الأولى من الإغاثة في ولاية جوبالاند - كيسمايو بالتعاون مع الجهات المعنية في الولاية من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع على أحوال المتضررين وتوزيع المواد الغذائية على العائلات والمحتاجين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة .

وذكر أن فريق المؤسسة أوصل بعض السلال إلى المستفيدين داخل سكنهم نظرا لمرضهم وظروفهم الصحية الصعبة في لفتة إنسانية لاقت استحسان مسؤولي وأبناء الشعب الصومالي الذين أشادوا بمواقف الإمارات الإنسانية.

واحتوت السلال الغذائية على المواد الغذائية الأساسية حيث تم توزيعها على عدد من المناطق في جوبالاند - كيسمايو منها 3000 سلة غذائية في كيسمايو و1000 سلة في بولوغدود و400 سلة في يونتوي و200 سلة في لوغلوي و400 سلة في خام خام و1000 سلة غذائية في غوبوين .