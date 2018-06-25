وتستمر التدريبات العسكرية لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط بمصر.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بالتدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة.