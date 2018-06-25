وأفادت مصادر يمنية محلية بمقتل 18 مسلحا من الميليشيات الانقلابية، في مواجهات مع المقاومة اليمنية المشتركة، بدعم التحالف العربي، على جبهات الساحل الغربي لليمن.

وتركزت المواجهات في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، في حين شهد المحور الشرقي لمطار الحديدة قصفا متبادلا بين المقاومة والميليشيات المسلحة.

وفي محاولة لتعزيز صفوفها في الحديدة، نهبت ميليشيات الحوثي الحواجز الخرسانية في محيط السفارات الأجنبية في صنعاء، ونقلتها إلى الحديدة لاستخدامها متاريس هناك.

وأكدت مصادر محلية أن أكثر من 30 شاحنة وصلت إلى الحديدة محملة بالقطع الخرسانية المنهوبة، حيث بدأت ميليشيات الحوثي الإيرانية بوضعها في الشوارع والتمترس خلفها.