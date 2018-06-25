وقال جمال جعفر القائد البارز في قوات الحشد الشعبي وكنيته أبو مهدي المهندس في تسجيل مصور "للأميركان نقول ... كحشد وبكل تشكيلاتنا نحن تابعين للحكومة العراقية وتابعين للقائد العام للقوات المسلحة ولكن لن نسكت على ضربنا".

وقال المهندس في مؤتمر صحفي إن قوات الحشد الشعبي جمعت أجزاء الصاروخ المستخدم في الهجوم مشيرا إلى أن هذه الأجزاء أثبتت أنه كان هجوما أميركيا.

يأتي ذلك بعد اتهام الحشد الشعبي للقوات الأميركية يوم الاثنين بشن ضربة جوية أسفرت عن إصابة 12 شخصا آخرين من أفراد الحشد في بلدة البوكمال الحدودية السورية.

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في الهجوم. وقال الجيش العراقي إن أيا من قواته المكلفة بتأمين الحدود العراقية السورية لم تصب في الضربة الجوية.

وأضاف الجيش أن القوات العراقية التي تعرضت للقصف لم تتواصل أو تنسق مع قيادة العمليات المشتركة بشأن وجودها هناك.

والمهندس هو أحد أقوى حلفاء إيران في العراق. وقاد في السابق كتائب حزب الله في العراق إحدى أوثق الجماعات صلة بطهران. وكانت السريتان اللتان أصيبتا في القصف الجوي الأسبوع الماضي تتبعان كتائب حزب الله.