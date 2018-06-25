وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن بلادها لن تسمح باستضافة موجة لجوء جديدة في ظل الأحداث الدائرة في الجنوب السوري.

وأكدت أن الأردن لن يتخلى عن دوره الإنساني إلا أنه تجاوز قدرته على استيعاب لاجئين جُدد.

وقالت إن "على الجميع التعاون للتعامل مع أي موجة نزوح جديدة داخل الحدود السورية"، مشيرة إلى أن الأردن "سيعمل ويتواصل مع المنظمات المعنية حتى نجد ترتيب لهؤلاء داخل الأراضي السورية".

ويستقبل الأردن نحو ستمئة وخمسين ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إليها بنحو مليون وثلاثمئة لاجئ منذ اندلاع الحرب السورية في 2011.