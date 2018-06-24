وانطلقت النساء بسياراتهن في شوارع السعودية بحلول الساعات الأولى من صباح الأحد، لتتزين المدن بهذه الفرحة الاستثنائية التي تؤكد أن اليوم كان تاريخيا.

وقالت امرأة تجلس خلف عجلة القيادة في سيارتها، وتدعى سماح القصيبي، "اليوم يوم تاريخي. شكرا القيادة، شكرا للقرار هدا، يوم حلو، فرحانين. الموضوع صار له دقائق، ساعات، فرق بين أمس واليوم. إحنا اليوم هنا وأمس كنا ورا أو هنا (تشير إلى مقعد الراكب الأمامي). مرة (جدا) شكرا، الحمد لله، الحمد لله ربي بلغنا ها اليوم".

وأضافت أخرى تدعى هالة الجندان "الصراحة يوم كان يوم تاريخي. كان حلم بالنسبة لنا وتحقق الحمد لله. نشكر طبعا أولا قيادتنا الحكيمة الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم. الصراحة يعني ما كان أحد مصدق في الشارع بس الحمد لله تحققت. والأعداد هايلة اللي طالعة في الشارع ومتحمسين في الخُبر، والترتيب والتنظيم والاستعداد لها كان جدا رائع. الحمد لله إن الله بلغنا هذا اليوم".

وتأتي هذه الخطوة، التي صدر بها أمر ملكي من العاهل السعودي في سبتمبر أيلول الماضي، في إطار إصلاحات واسعة النطاق تسعى لتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.