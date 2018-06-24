وذكرت مصادر طبية في المستشفى الأوروبي جنوبي القطاع، بمقتل الشاب أسامة خليل أبو خاطر (29عاما) فجر الأحد.

وبمقتل أبو خاطر عدد القتلى في هذه المسيرات التي انطلقت منذ 30 مارس الماضي في القطاع إلى 132 قتيلا.

ويتظاهر مئات الفلسطينيين منذ نهاية مارس الماضي، كل يوم جمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة العودة.