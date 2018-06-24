وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية، وهي ائتلاف من المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من التحالف الذي تقوده واشنطن، على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها منذ العام 2015.

وقال المرصد رامي "انتهت قوات سوريا الديموقراطية من عمليات التمشيط في 3 نقاط في محافظة الحسكة كان داعش متمركزا فيها". وأضاف "الآن، لأول مرة منذ 2013، المحافظة خالية بشكل كامل من أي وجود لداعش".

من جهته أكد مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي لفرانس برس في وقت متأخر السبت أنه لم يعد هناك وجود لتنظيم داعش. وقال "تم تحرير محافظة الحسكة بشكل كامل لأول مرة منذ 2013".

وفي الأول من أيار/مايو، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية إطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على تنظيم داعش في شرق البلاد.

وتشهد سوريا نزاعا داميا تسبب منذ اندلاعه في منتصف آذار/مارس 2011 بمقتل أكثر من 350 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.