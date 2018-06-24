وكانت المعارضة المنضوية في إطار "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي كان قاطع انتخابات 2013، أعلنت في نيسان/ابريل مشاركتها في انتخابات 2018.

وقال محمد ولد مولود رئيس المنتدى إثر توقيع الأحزاب العشرة الاتفاق "قررنا التقدم بلوائح مشتركة لقطع الطريق على النظام وفرض رحيله عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف "أن الاتفاق الموقع سيكون مرنا مراعاة للواقع المحلي والظروف التي قد تفرض على كل حزب خيارات أخرى" موضحا أن الائتلاف "يبقى مفتوحا أمام أي حزب سياسي يرغب في الانضمام إليه".

وكانت الحكومة صادقت الخميس على مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب نواب الجمعية الوطنية والمستشارين المحليين والبلديين في الأول من أيلول/سبتمبر.