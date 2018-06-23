وكان الموظفون يستعدون للقيام بعمليات العد والفرز اليدوي في مخازن المفوضية ببغداد، حين سقطت عدة أجهزة على رؤوسهم، ما أدى إلى تحطمها، ووفاة شخص وإصابة عدد من الموظفين.

وكشف مصدر من داخل المفوضية لـ"سكاي نيوز عربية"، رفض الكشف عن اسمه، أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، والذي يطال مخازن المفوضية في منطقة الرصافة بعد حادثة حرق المخازن.

وبدأت السبت إجراءات العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي بكل المحافظات العراقية.

وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس الماضي، قرار البرلمان الذي يقضي بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات بإشراف القضاء.

وصوّت البرلمان العراقي في السادس من الشهر الجاري على تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية، بدلا من العد والفرز الإلكتروني.