وجاء ذلك بالتزامن مقتل العشرات من المتمردين في غارات للتحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهة الساحل الغربي.

وقالت مصادر ميدانية من داخل الحديدة، إن الحوثيين باشروا حملة خطف واسعة استهدفت خلال الأيام الماضية صحفيين وناشطين من المعارضين لمشروعهم الطائفي.

وتؤكد التطورات العسكرية نجاح استراتيجية التحالف العربي بعدما أحبطت غاراته الليلية التي امتدت إلى الصباح، محاولات الحوثيين للدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه جبهة الساحل الغربي.

وأكدت مصادر ميدانية استهداف الحوثيين على طريق الخط العام في منطقة المصبرية، الرابطة بين محافظتي الحديدة وإب. مما أدى إلى سقوط العشرات في صفوفهم بين قتيل وجريح .

ولم تقتصر عمليات تضييق الخناق على الحوثي بقصف التعزيزات المتسللة فحسب، إذ قامت قوات المقاومة المكلفة بحماية الخط الساحلي جنوبي مطار الحديدة، بتنفيذ هجوم عنيف على مواقع حوثية شرقي منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

الهجوم المباغت نجح في تكبيد الحوثيين خسائر فادحة، وأدي إلى إفشال مخططهم للتسلل من بين المزارع في المنطقة بهدف قطع الخط على ألوية العمالقة داخل مدينة الحديدة.

ومزارع مديرية الدريهمي، لم تغب هي الأخرى عن أخبار المواجهات، حيث قالت مصادر ميدانية إن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى جراء مواجهات عنيفة شنتها قوات المقاومة اليمنية المشتركة بدعم من طائرات التحالف في المنطقة وغربي مديرية التحيتا والمجيليس.