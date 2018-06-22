وأفاد بيان رسمي أن الحكومة صادقت الخميس على مرسوم "يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب النواب في الجمعية الوطنية والمستشارين الجهويين والمستشارين البلديين" في الأول من أيلول/سبتمبر 2018.

لكن ثلاثة من أحزاب المعارضة المتشددة وحزب من الأغلبية رفعوا دعوى أمام المحكمة العليا لإلغاء اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التي شكلت في نيسان/أبريل الماضي.

وتضم اللجنة الانتخابية 11 عضوا بينهم خمسة من المعارضة التي توصف بالمعتدلة، لكنها لا تضم أي عنصر من المعارضة التي توصف بالمتشددة التي كانت قاطعت حوارا مع السلطة في 2016.

وحددت الحملة الانتخابية للانتخابات بين 17 و30 آب/أغسطس.

وفي حالة المرور إلى جولة ثانية فقد حدد لها موعدا يوم 15 أيلول/سبتمبر.

أما فترة تقديم الترشحات فبين 18 تموز/يوليو والثاني من آب/أغسطس بالنسبة للانتخابات التشريعية وبين 3 و13 تموز/يوليو بالنسبة لانتخاب المستشارين المحليين والبلديين.

وكانت اللجنة الانتخابية دعت مؤخرا المعارضة المتشددة لحوار حول العملية الانتخابية لكن المعارضة لم ترد حتى الآن سلبا أو إيجابا على الدعوة.