وقالت المفوضية في بيان إن خمسة فقط نجوا من قارب غارق كان يقل 100 شخص يوم الثلاثاء، بينما غرق في نفس اليوم قارب مطاطي يحمل 130 شخصا مما أدى إلى غرق 70 شخصا.

وأضافت أن لاجئين ومهاجرين تم إنقاذهم أفادوا بغرق ما يربو على 50 شخصا كانوا معهم على قارب.

وقالت المفوضية إنها "تشعر بالفزع من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في البحر وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية، والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط".