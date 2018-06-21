وأكد التحالف أن العملية التي يقوم بها لواء العروبة بقيادة اللواء عبد الكريم السدعي، وبإسناد من التحالف، حققت تقدما كبيرا وانتصارات مهمة في محور صعدة.

وقال إن هذه القوات حررت جبل الروقي، وقرية الروقي، والغرزة، وحرم، وربعان، والبروكية، والشتيفي، ومعسكرات السائله والصبة، في محافظة صعدة.

وأضاف أن العمليات مستمرة لتطهير الملاحيظ، وما تبقى من جيوب وعناصر مليشيات الحوثي.

وفي الساحل الغربي، قتل 38 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفاد مراسلنا.

واندلعت اشتباكات بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة وميليشيات الحوثي في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة، ومزارع النخيل في الدريهمي والمجيليس وغربي التحيتا.