وقال المسماري إن قوات الجش الوطني الليبي هاجمت فجر الخميس أماكن تواجد الميليشيات المسلحة في الميناءين، وتمكنت من طردهم في غضون 40 دقيقة، وقد فروا باتجاه مناطق الجنوب الغربي.

وكان قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، أعلن، في تسجيل صوتي الخميس، بدء هجوم على من أجل "تطهير" الهلال النفطي من ميليشيات إبراهيم الجضران.

وعقب ذلك، أكد المسماري أن فرقة من القوات البرية كانت تتمركز شرقي منطقة رأس لانوف وفي الجنوب الشرقي منها، تحركت فجرا لتنفذ هجوم بأوامر من القيادة العليا في الجيش الوطني الليبي.

وأضاف أن الهجوم كان "ناجحا"، مضيفا أن الجيش الليبي استهدف "العصابات الإرهابية واستطاعت القوات من استعادة السيطرة على المكان خلال 40 دقيقة".

وأكد أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على المنطقتين الصناعية والسكنية في منطقة رأس لانوف، بإسناد من الطائرات العسكرية التي رافقت القوات البرية.

وقال المسماري إن القوات الليبية لم تواجه أي مقامة من قبل ميليشيات الجضران، التي سيطرت على الميناءين قبل أيام بهجوم مفاجئ.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية تقوم حاليا بتمشيط المواقع في الهلال، الذي يشكل رئة الاقتصاد الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش إن "المعركة الرئيسية انتهت، وكل ما تبقى هو عمليات مطاردة لفلول الميليشيات وتفتيش داخل المنشآت النفطية والمناطق السكنية المجاورة لها".

وأوضح أن "غرفة العمليات لم تبلغ سوى عن سقوط شهيدين في صفوف الجيش الليبي"، مشير إلى أن الجيش "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والسيارات المصفحة"، التي كانت بحوزة الميليشيات.

وأكد المسماري أن الجيش سيسلم الميناءين إلى المؤسسة الوطنية للنفط في غضون يوم أو يومين، مرجحا أن يبدأ يستأنف العمل فيهما خلال الأيام القليلة المقبلة.