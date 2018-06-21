وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، الخميس، بيانا حمل الرقم 24، بشأن آخر تطورات العملية الشاملة التي تستهدف القضاء على الإرهاب في شمال ووسط سيناء.

وحسب البيان، قتل 32 متشددا في عمليات متفرقة أدت أيضا إلى اعتقال 36 آخرين، وتدمير عربات مسلحة ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى ضبط عشرات القطع المسلحة والعبوات الناسفة.

وأضافت القوات المسلحة أن عناصر المهندسين العسكريين اكتشفوا وفككو وفجروا "15 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات".

كما قامت القوات بمداهمة وتدمير 272 وكر ومخبأ عثر بداخلهم على كمية من الذخائر ومواد الإعاشة والعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار وأجهزة حواسب ومعدات تصوير وعدد من الملابس العسكرية.

وتشن قوات الجيش والشرطة عمليات واسعة في شمال ووسط سيناء، للقضاء على الجماعات المتشددة التي صعدت من عملياتها الإرهابية بعد عزل الرئيس الإخواني، محمد مرسي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة عام 2013.