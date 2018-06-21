ولقي 37 من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون خلال مواجهات مع القوات الشرعية وغارات للتحالف العربي.

وتركزت الاشتباكات في محور نعمان ومحور ناطع- الملاجم تمكنت على إثرها القوات الحكومية من تحرير مواقع استراتيجية، كما أسرت القوات الحكومية 30 من العناصر الانقلابية ودمرت 3 مركبات قتالية تابعة للمليشيات.

وتقدمت القوات الشرعية في عقبة القنذع بمحافظة البيضاء وسيطرت عليها بالكامل.

وفي جبهة أخرى، تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غربي محافظة صعدة.

وجاء تقدم الجيش اليمني في المنطقة بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثالث على التوالي.

افتعال أزمات لعقاب المدنيين

وفي مدينة الحديدة، تحاول الميليشيات الإيرانية خلال هذه الفترة القيام بأعمال تخريبية وغير إنسانية تجاه المدنيين لافتعال أزمات غذائية وطبيه بالمدينة لنقل صورة مغلوطة إلى العالم والأمم المتحدة بأن التحالف هو المتسبب بهذه الأزمات.

وأكدت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" قيام ميليشيا الحوثي بإغلاق معظم المخابز في مدينة الحديدة من أجل افتعال أزمة وتصوير طوابير المواطنين أمام ما تبقى من أفران الخبز .

كما تعرض مستشفى الثورة بالحديدة لقصف من قبل الحوثيين بصواريخ أرض أرض ومن ثم تصوير المشهد على أنه قصف من قبل طيران التحالف.

وبحسب المصادر فقد تم تحويل أغلب مساجد الحديدة القريبة من الساحل إلى متاريس للقناصين لاستخدامها للترويج إعلاميا.