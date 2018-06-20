وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن القوة التابعة لميليشيات حزب الله أصابت اثنين من عناصر القوات الأمنية العراقية، بجروح عقب فتح عناصرها النار باتجاه نقطة التفتيش الرسمية، ومن ثم دخلت إلى المقر للاحتماء هناك.

وتحاصر القوات الأمنية العراقية مقر الميليشيات منذ ساعتين، مطالبة بتسليم المتورطين في الاعتداء، وتهدد باقتحام المقر لتنفيذ القانون.