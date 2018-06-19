وهاجم المسلحون الحوثيون المناطق السكنية في محيط المطار بعد أن ضيقت القوات المشتركة الخناق عليهم ودفعتهم للفرار من الأماكن، التي يتحصنون فيها داخل المطار.

ويحاول المتمردون الحوثيون نقل المعركة إلى الأحياء السكنية واتخاذ المدنيين دروعا بشرية، عقب انسحابهم من أجزاء واسعة من المطار تحت ضربات المقاومة المشتركة بدعم من قوات التحالف العربي.

وأعلنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، بإسناد من التحالف العربي، الثلاثاء، أن معارك مطار الحديدة دخلت آخر مراحلها الحاسمة من أجل فرض السيطرة الكاملة على المطار، في ظل معارك عنيفة تدور مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، قطعت قوات المقاومة المشتركة الإمدادات عن ميليشيات الحوثي من الجهة الشرقية لمطار الحديدة، وفر المتمردون إثر ذلك إلى البوابة الشمالية.

وأضاف أن أعمدة الدخان تتصاعد من داخل المطار الحربي الواقع في مجمع مطار الحديدة، فيما حلقت مقاتلات التحالف العربي فوق المطار.