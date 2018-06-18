وقصفت ميليشيات إيران قرية حجلان مريس في وقت متأخر من ليلة الأحد، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح، وفق شهود ومصادر محلية.



ونقلت "أسوشييد برس" عن الشهود، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خشية الانتقام من الميليشيات الحوثية، قولهم إن أغلب الضحايا من عائلة واحدة.



ودأبت الميليشيات المتمردة، منذ تنفيذ الانقلاب عام 2014، على استهداف المدنيين، إن عبر القصف المباشر أو الحصار أو حرمانهم من المواد الإغاثية والطبية والأولية.



وتزامن وقوع المجزرة الجديدة مع انتهاك صارخ آخر للحوثيين، يتمثل باتخاذ الميليشيات الإيرانية من المدنيين في مناطق عدة بالحديدة غربي البلاد، دروعا بشرية.



وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحوثيين يحتجزون "حاليا عددا من ملاك المزارع في شرق شارع الخمسين والزعفران ومنطقة كيلو 16 في محافظة الحديدة، متخذة منهم دروعا بشرية".



وأضافت أن الميليشيات الإيرانية تستخدم المزارعين المحتجزين كدروع بشرية، بعد أن حوّلت مزارعهم لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.