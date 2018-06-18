وحسب المصادر، فإن الغارة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

ونسبت وسائل الإعلام إلى المتحدث قوله، إن الضربات وقعت في بلدة الهرى جنوب شرقي البوكمال.

ولم يعلق المتحدث باسم التحالف.

ويدعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وأكراد يحاربون تنظيم داعش شمال شرقي ألبوكمال.



وللقوات الأميركية وجود في التنف جنوب غربي ألبوكمال في الصحراء السورية قرب الحدود مع العراق والأردن.



وفي الأسبوع الماضي قال الأسد إنه يعتبر الولايات المتحدة قوة محتلة في سوريا، وإن موقف الدولة "يتمثل بدعم أي عمل مقاوم سواء ضد الإرهابيين أو ضد القوى المحتلة بغض النظر عن جنسيتها".