وناشدت غرفة العمليات المواطنيين القاطنين في المنطقة عدم الاقتراب من مواقع العدو وتجمعاتهم، ومواقع الذخائر والمعدات والآليات المسلحة.



وقالت الغرفة، إن طائرات عمودية دمرت مخزنا للذخيرة في منطقة رأس لانوف.



وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا السبت فصيلا مسلحا يقوده إبراهيم الجضران، الذي حاصر موانئ نفطية من قبل، "بالخروج الفوري المباشر دون قيد أو شرط" من ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين.