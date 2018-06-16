يأتي ذلك، في وقت ارتفع عدد قتلى مسلحي الميليشيات الإيرانية في المعارك الدائرة منذ أيام ضمن عملية تحرير مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مع احتدام الاشتباكات المسلحة في محيط مطار المدينة الاستراتيجي.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بارتفاع عدد قتلى ميليشيات الحوثي خلال المعارك مع القوات اليمنية المشتركة المدعومة من قوات التحالف العربي، إلى أكثر من 250 شخصا منذ بدء عملية تحرير الحديدة قبل 3 أيام.

وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع المتمردين في جبهة الساحل الغربي، واستهدفت معاقل للحوثيين قرب جامعة الحديدة والخط الساحلي الواصل إلى أطراف مديرية الدريهمي.

ويأتي هذا التطور في وقت اشتدت المعارك بين القوات اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي، وبين ميليشيات الحوثي الإيرانية قرب أسوار مطار الحديدة الاستراتيجي.

من جانبها، شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على تعزيزات للحوثيين بجوار المطار، مما أدى إلى زعزعة صفوفهم وتراجعهم أمام ضربات القوات اليمنية المشتركة.

ومنذ الجمعة، أصبح مطار الحديدة تحت السيطرة النارية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد ومشاركة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي حاصرت أفراد ميليشيات الحوثي الإيرانية داخل أسوار المطار.

وجاءت السيطرة النارية على المطار وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات المتمركزة في المدخل الجنوبي للمدينة، فيما تمكنت القوات المشتركة من أسر عدد كبير من مسلحي الميليشيات.