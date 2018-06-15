وتأتي هذه الخطورة في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية من دولة الإمارات للشعب اليمني، وحرصا على توفير المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة لأهالي المناطق المحررة في محافظة الحديدة.

ويشمل الجسر الإغاثي العاجل تسيير 10 بواخر إماراتية محملة بمساعدات تشمل 13500 طن من المواد الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى تسيير جسر جوي لليمن يشمل 3 رحلات جوية تنقل 10 آلاف و436 طردا غذائيا للشعب اليمني.

وتنقل باخرة المساعدات الأولى نحو 500 طن من الأرز والطحين، والباخرة الثانية 1000 طن من المواد الغذائية المتنوعة، والباخرة الثالثة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة، والباخرة الرابعة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة، والباخرة الخامسة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة، والباخرة السادسة 3000 طن من المواد الغذائية المتنوعة.