وأقامت الميليشيات الإيرانية، الجمعة، نقطة أمنية في منطقة الكرد شرقي مديرية الدريهمي لضبط عناصرها الفارين من المعارك في ظل تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف العربي.

ومنعت الميليشيات مرور أي مركبة محملة بمسلحين، وذلك لإعادتهم إلى الدريهمي.

الحوثي يعترف بالانهيار

من جانبه، أقر زعيم الميليشيات المتمردة، عبدالملك الحوثي، بوجود انهيارات في صفوف ميليشياته في جبهات الساحل الغربي، خاصة في الحديدة، التي تشهد تقدما كبيرا للقوات المشتركة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

واعترف الحوثي باندلاع حالة من الارتباك في صفوف قواته مع تقدم قوات المقاومة باتجاه الحديدة، مستجديا القبائل بتامين زخم بشري للمعركة.