وأضاف البيان أن موسكو عليها مسؤولية استخدام نفوذها الدبلوماسي والعسكري مع الحكومة السورية لوقف الهجمات وإرغامها على عدم شن أي حملات عسكرية أخرى.

وجنوب غرب سوريا الواقع على الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان واحد من الأجزاء، التي لا تزال خارج سيطرة الدولة بعد 7 سنوات من اندلاع الصراع.

واستعادت القوات الحكومية أجزاء من المنطقة من مقاتلي المعارضة بمساعدة القوة الجوية الروسية وجماعات تدعمها إيران، وقد تعهد مرارا الرئيس السوري، بشار الأسد، باستعادة "كل شبر" من الأراضي في بلاده.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرج عن 6.6 مليون دولار للدفاع المدني السوري المعروف باسم (الخوذ البيضاء) ولآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة المستقلة المكلفة بجمع وتحليل الأدلة على حدوث انتهاكات للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وحقق خبراء في تقارير عن استخدام حكومة الأسد أسلحة كيماوية، ولقي أكثر من 500 ألف شخص مصرعهم في القتال، الذي انزلقت فيه قوى عالمية ودول مجاورة.