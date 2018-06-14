وخلال جولة لـ"سكاي نيوز عربية" في شوارع مدينة المكلا، عبر اليمنيون عن أملهم بنهاية الحوثيين في الحديدة، على يد قوات المقاومة المشتركة، وبإسناد من التحالف العربي،

وقال أحد سكان المكلا: "تعتبر معركة النصر الذهبي من أهم المعارك التي ستحسم أمورا كثيرة في اليمن، وستخلصنا من ويلات الحرب التي بدأت قبل 3 سنوات".

وأضاف مواطن آخر: "تشكل عملية النصر الذهبي سلسلة من الانتصارات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمقاومة والجيش الوطني نحو تحرير محافظة الحديدة من العناصر الحوثية التابعة لإيران".

وكانت قوات المقاومة المشتركة قد حققت تقدما جديدا في الحديدة غربي اليمن، الخميس، وباتت على بعد كيلومترين اثنين من مطار المدينة الذي يتحصن به مسلحو ميليشيات الحوثي الإيرانية، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وتواصل المقاومة تقدمها في معركة استعادة السيطرة على الحديدة ومينائها، وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية جنوبي المدينة.

وقال أحد المواطنين: "أود أن أشكر إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مساندتهم للجيش اليمني في جميع المحافظات".

وعبر شخص آخر عن أمله الكبير في العملية العسكرية وقال إن "بالسيطرة على هذه المحافظة، سينتهي الحوثي بإذن الله".