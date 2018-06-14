والأسبوع الماضي، كلف الملك الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي، بعد احتجاجات شهدها الأردن على مشروع قانون ضريبي.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.

وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي، حيث حافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعيهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.

وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974، وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.

وضمت حكومة الرزاز 7 سيدات، بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.

وكان العاهل الأردني أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي عمر الرزاز.

وتم تكليف الرزاز، خريج جامعة هارفارد، بمراجعة مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات، فيما تعهد الأخير بسحبه.