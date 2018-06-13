وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أسماء الجنود الشهداء، وهم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل أول علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد العبدولي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
وام: استشهاد 4 جنود إماراتيين في عملية "إعادة الأمل"
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية أسماء الجنود الشهداء، وهم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل أول علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد العبدولي.