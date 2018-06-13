أبوظبي - سكاي نيوز عربية نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، أربعة من جنودها، استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لدعم الشرعية في اليمن.