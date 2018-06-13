ونشرت "سكاي نيوز عربية" أطقمها ومراسليها على عدة جبهات في محافظة الحديدة، أهمها الدريهمي شمال مدينة الحديدة، وحيس شرقها، والخوخة جنوب غربها، وجبهة طريق مطار الحديدة، حيث تدخل المعارك في مراحل الحسم.

ومع تصاعد حدة المعارك بين قوات المقاومة المشتركة بغطاء جوي ومدفعي من تحالف دعم الشرعية في اليمن من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تتسارع وتيرة التغطية لملاحقة آخر التطورات الميدانية.

وواكبت القناة وصول طلائع القوات المشتركة إلى مشارف الحديدة، كما أذاعت صورا لقصف مروحيات تحالف دعم الشرعية للمواقع التي يتحصن بها قناصو الميليشيات في المزارع المحيطة بالمدينة.

والأربعاء، حين كثفت قوات المقاومة عملياتها على مشارف الحديدة، بدعم ومشاركة القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف، كانت "سكاي نيوز عربية" حاضرة بالتوازي مع التطورات العسكرية، ونجحت في التقاط صور حصرية من أكثر من موقع.

وكشفت أهم اللقطات الحصرية لـ"سكاي نيوز عربية"، فرار الميليشيات المتمردة من شوارع المدينة التي بدت خاوية تماما، حتى قبل دخول طلائع قوات المقاومة إليها، في إشارة لحالة الهلع التي أصابت الانقلابيين بمجرد إعلان بدء عملية تحرير المدينة.

كما التقطت عدساتنا صورا حصرية أخرى، هي الأولى في وسائل الإعلام العربية، على طريق تحرير مطار الحديدة، حيث يظهر العشرات من مقاتلي قوات المقاومة وهم يتدفقون صوب المطار.

كما انفردت "سكاي نيوز عربية" بأخبار مهمة من داخل المدينة، منها، على سبيل المثال، قرارات قادة الحوثيين بسحب عائلاتهم من الحديدة إلى العاصمة صنعاء، التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات.

وكانت "سكاي نوز عربية" سباقة في نقل اقتحام قوات المقاومة المشتركة لمواقع وتحصينات الحوثي في الدريهمي، وعمليات القصف المدفعي المركز على مواقع وتجمعات المتمردين في محاور عدة على مشارف الحديدة.

وواكب مراسلونا دحر الميليشيات من مواقع عدة على مدار الأسابيع الماضية، أبرزها تحرير المنتجعات السياحية الخاصة بمنطقة غليفقة والنخيلة والدريهمي في محافظة الحديدة بعد طرد الحوثيين الذين اتخذوها مقرات عسكرية لهم.