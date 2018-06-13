وشنت طائرات التحالف غارات جوية، استهدفت مواقع لميليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة.

كما قصفت طائرات التحالف بالمدفعية مواقع وأهدافا للمتمردين في المدينة الواقعة على الساحل الغربي اليمني، وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف في أجواء محافظة الحديدة.

وحسب مصادرنا، بدأ قادة ميليشات الحوثي بسحب أسرهم من الحديدة باتجاه صنعاء، مع قرب بدء الهجوم.

ويأتي ذلك قبيل انطلاق عملية استعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الإستراتيجي.

ورفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة جاهزيتها القتالية إلى الدرجة القصوى، حسبما أكدت مصادر عسكرية في المقاومة، استعدادا لمعركة تحرير المدينة.

كما دفعت المقاومة اليمنية المشتركة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف المدينة، تمهيدا لبدء معركة الحسم وفقا لنفس المصادر.