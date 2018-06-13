وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة (03.46) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية، كان باتجاه مدينة (جازان).



وقال المالكي، إن الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.



وأضاف العقيد المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممي (٢٢١٦)، (٢٢٣١) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.



وأكد المالكي، أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.