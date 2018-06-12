وأكد الجانبان أن تحالف "الفتح مع سائرون يعلنان تحالفهما ويؤكدان إبقاء الباب مفتوحا أمام الجهات الفائزة في الانتخابات".

وكان تحالف "سائرون" الذي يجمع الصدر والحزب الشيوعي العراقي قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية.

وحل تحالف فصائل الحشد الشعبي بقيادة العامري، في المركز الثاني، فيما حلّت قائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء العبادي ثالثة.