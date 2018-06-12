وأكد المسماري، أن تقدم قوات الجيش الليبي مستمر بشكل جيد بالرغم من اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية، وآخرها كان مساء اليوم الاثنين وراح ضحيتها اثنان من الجنود فيما جرح ثلاثة منهم.



إلى ذلك، قال آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي، أن القضاء التام على الإرهابيين أصبح مسألة وقت فقط ووقت قصير جدا.



وأضاف الحاسي، أنه تم إدخال السلع التمونية والوقود والأدوية للأحياء المطهرة والتي تم تأمينها.



وأكد على وصول السيولة النقدية لبعض المصارف بالمدينة يوم الثلاثاء، كما حذر الحاسي المواطنيين من خطر الألغام والمفخخات وعدم التعامل مع الأشياء المشبوهة وتقييد الحركة حتى تفرغ الهندسة العسكرية من مسح المنطقة هندسيا.