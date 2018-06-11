وأعلن القاضي عبد الستار بيرقدار، أن "محكمة الرصافة قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات، 3 منهم من منتسبي الشرطة، والآخر موظف في المفوضية"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي، قد أكد في وقت سابق من يوم الاثنين، أن الحريق كان "عملا متعمدا".

وأضاف، ردا على سؤال حول التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق: "لا شك بأن الحريق بفعل فاعل (...)، شخصيا أتابع الوضع مع فريق الأدلة الجنائية، واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث".

وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي، بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.

وأتى الحريق على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة، بالجانب الشرقي من مدينة بغداد، التي تمثل نحو 60 بالمائة من أصوات الناخبين.