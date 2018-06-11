وأضاف المسماري: "تقدمت وحداتنا المقاتلة في معركة درنة بعد اشتباكات عنيفة في حي شيحا الشرقي استخدم فيها الإرهابيون سيارة مفخخة وانتحاريين بـحزمة ناسفة مما ابطأ الهجوم من قبلنا مع الاخذ في الاعتبار ان ما تبقى من المدينة خارج سيطرة قواتنا يعتبر منطقة نيران وساحة معركة لصغرها وهي اقل من 10 كيلو متر مربع فقط."

وأشار إلى أنه تجري الآن عمليات عسكرية في الجيب الأخير من درنة وتدور اشتباكات عنيفة في أحد أصعب أوكار الإرهابيين في درنة، وهو الوكر الأخير.

ونوه المسماري إلى أنه تم إلقاء القبض على عدد كبير من الإرهابيين إضافة إلى مقتل آخرين.