ولم تعلن السلطات أسباب اندلاع الحريق، لكن توقيت الحريق جاء بعد قرار البرلمان إعادة العد والفرز لأكثر من 10 ملايين صوت بشكل يدوي، إثر ادعاءات وقوع انتهاكات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي، وفاز فيها بشكل مفاجئ تحالف "سائرون" الذي يقوده رجل الدين مقتدى الصدر المعارض لتدخلات إيران.

وقالت وزارة الداخلية إن الحريق التهم المخزن الضخم التابع لمفوضية الانتخابات قرب منطقة الرصافة، مؤكدة أن الصناديق احترقت بالكامل.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن نائب رئيس اللجنة الأمنية في بغداد قوله إن "هذه المخازن قامت بتأجيرها المفوضية من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها".

وأضاف أن "المخازن كانت تخضع للحراسة المشددة".

وجاءت كتلة الصدر في مقدمة الفائزين بالانتخابات، تلتها قائمة "الفتح" التي يرأسها هادي العامري والمدعومة من الحشد الشعبي، ثم كتلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فيما مني رئيس الوزراء السابق، المدعوم من طهران، نوري المالكي بخسارة كبيرة.