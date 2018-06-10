وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إن "جلسة المجلس شهدت تسمية القضاة المرشحين للإنتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين، في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب أحكام المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".

وأوضح بيرقدار أن المجلس عقد جلسته برئاسة القاضي، فائق زيدان، وبحضور جميع أعضائه واستضاف فيها كل من مدير دائرة العمليات ومدير عام الدائرة الإدارية ومدير الشكاوى في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

ولفت القاضي إلى أن "استضافة بعض مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية وموجز للشكاوى، التي أثيرت بخصوص انتخابات مجلس النواب لسنة 2018".