وقال الرائد حسين علي الضابط بالجيش الصومالي لرويترز إن الهجوم وقع عند قاعدة عسكرية تقع خارج بلدة كيسمايو مباشرة في جنوب الصومال.

وقال علي" أطلقنا النار على السيارة الملغومة التي كان يقودها انتحاري قبل دخولها القاعدة. انفجرت خارج القاعدة. لم يصب سوى سبعة جنود صوماليين".

ووقع الهجوم على نفس القاعدة التي قُتل فيها جندي أميركي في هجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم يوم السبت وقالت إنها قتلت 40 جنديا صوماليا.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب لرويترز "قتلنا 40 جنديا صوماليا في القاعدة".

وقال عبد الله اسماعيل وهو من سكان المنطقة التي وقع فيها الهجوم لرويترز إنه شاهد خمسة من الضحايا يجري نقلهم إلى مستشفى محلي.