ويعد المدعو عمر رفاعي سرور جمعة والذي يعد المفتي الشرعي لما يسمى "لمجلس شورى مجاهدي درنة" أبرز من تم تصفيتهم خلال معارك الجيش الوطني الليبي لتطهير مدينة درنة.

وحاصرت وحدات الجيش الليبي القيادي "سرور" في مكان سكنه في أحد الأزقة بمنطقة الجبيلة خلف مدرسة " الصفاء " في 6 يونيو 2018 قبل أن يبدأ في مقاومة عناصر الجيش ليتمكن من الفرار وهو مصاب عبر منزل آخر مجاور لمنزله.

كما قتل العنصر "الشرعي" وخطيب مسجد حي 400 المدعو " عبدالسلام العوامي " وهو من مواليد 1991 والمكنى بـ"أبوعمر" ومن سكان حي 400 في منطقة الساحل الشرقي بدرنة.

كما لقي القاضي " أبي بوزيد الشلوي " مصرعه بنيران الجيش الليبي وهو من مواليد 1973 ومن مدينة بنغازي وهرب منها خلال العام 2014 .

و كان "الشلوي" يقيم بالسويد قبل رجوعه إلى ليبيا إبان غزو العراق لينخرط بتنظيم ما يسمى "التوحيد والجهاد" بفرعه الليبي ليتم القبض عليه من قبل أمن الدولة الليبي و حكمه بخمسة عشر عاماً قبل أن يخرج في أحداث الثورة الليبية عام 2011 بعد اقتحام سجن أبو سليم في طرابلس.

وقد شغل الشلوي منصب ملحق ثقافي في حكومة "خليفة الغويل- الذي ينتمى لتنظيم فجر ليبيا" بألمانيا قبل عودته إلى درنة لتنتهي مسيرته المتطرفة على يد الجيش الوطني الليبي هناك .

ونعت حسابات إلكترونية تابعه لتنظيم القاعدة عبر تطبيق التليغرام والفيس بوك قد بشكل رسمي خبر مقتل القيادات الثلاثة فيها.