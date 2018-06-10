وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الطائرات لمنع الفلسطينيين من استخدام بالونات أو طائرات ورق لتوجيهها نحو إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "رصد مجموعة من الفلسطينيين كانوا يعدون بالونات مجهزة بعبوات ناسفة الهدف منها التسبب بحرائق".

وتابع الجيش "إن طائرة إسرائيلية قامت ردا على ذلك بإطلاق طلقات تحذيرية باتجاه مجموعة من الفلسطينيين".

وباتت طائرات الورق والبالونات الحارقة من رموز التحركات الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة التي انطلقت في الثلاثين من آذار/مارس الماضي في إطار ما اصطلح على تسميته "مسيرات العودة".

وقتل 129 فلسطينيا على الاقل مذاك برصاص الإسرائيليين.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرلمان اعتراض نحو 400 طائرة ورق منذ بدء التحرك الفلسطيني من أصل نحو 600 أطلقت باتجاه إسرائيل.