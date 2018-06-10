وحسب المصادر فإن المعارك التي تدور منذ السبت عنيفة ومتواصلة وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإيراينة.

من جهة أخرى، قتل ثلاثة وأربعون مسلحا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في جبهات الحديدة وذلك بإسناد ومشاركة من القوات الإماراتية.

وأسفرت الغارات عن تدمير مواقع المتمردين في مناطق شرق حيس وشمال زبيد وغرب بيت الفقيه وسط فرار عناصرها من الجبهات. كما تمكنت المقاومة من التصدي لمحاولات تسلل للميليشيات نحو منطقة الجاح.

كما نجحت هذه القوات من تأمين الخط الساحلي من الخوخة إلى مديرية الدريهمي.

وعرض التحالف العربي صورا لاستهدافه تحركات لميليشيات الحوثي الإيرانية داخل الأراضي اليمنية.

واستخدم التحالف العربي منظومة الاستطلاع في استهداف تجمعات حوثية مسلحة وعربات وقناصين مما خلف قتلى وجرحى من المتمردين.

من جهة أخرى، تعهدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بأنها ستضرب بيد من حديد كل من يهدد سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة العربية السعودية.

كما أعلن التحالف العربي ارتفاع عدد الشهداء المدنيين إلى ثلاثة من جراء، المقذوف الذي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية على منطقة جازان.