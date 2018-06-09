ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية المسلحة، قولها إنه "بعد الانسحاب الشكلي للميليشيات الإيرانية وحزب الله من جنوب سوريا، أبقت قوات الجيش السوري عليها، حيث تنكر المقاتلون بثياب القوات الحكومية السورية".

ويعد التقرير الإعلامي الأميركي الجديد، مؤشرا على نية الميليشيات الإيرانية ومعها مسلحي ميليشيات حزب الله اللبناني على البقاء في سوريا.

وأضافت المصادر أن الميليشيات المتنكرة مدججة بالأسلحة الثقيلة والصاروخية.

وترى إسرائيل في الوجود الإيراني قرب حدودها الجنوبية تهديدا ينبغي التعامل معه بجدية، وسبق لها أن نفذت غارات جوية قتل فيها العشرات من الميليشيات الإيرانية ومسلحي حزب الله.

وقال مسؤول إسرائيلي لم تسمه "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل على علم بكل التطورات في "حديقتها الخلفية"، على حد وصفه لسوريا.

ويقول محللون إن ميليشيات حزب الله وإيران عملت لسنوات على ترسيخ وضعها في الجنوب السوري، وبالتالي قد تكون غير مستعدة للمغادرة دون حرب، أو على الأقل تحت ضغط عسكري.