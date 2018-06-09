وقالت مصادر ميدانية، السبت، إن طائرات التحالف استهدفت بعدة غارات تجمعات ومواقع للمتمردين في مزارع بمديرية التحيتا، بعد أن حولوها إلى ثكنات عسكرية ومواقع لإخفاء آلياتهم العسكرية.

كما استهدفت الطائرات مواقع أخرى للميليشيات الانقلابية في مديرية الدريهمي، جنوبي مدينة الحديدة.

وتزامنت الغارات مع مواجهات بين قوات المقاومة المشتركة وميليشيات الحوثي، حيث تصدت المقاومة لهجمات ومحاولات تسلل المتمردين إلى مواقع القوات الشرعية في حيس والتحيتا والدريهمي.

وحققت المقاومة تقدما ميدانيا جديدا في شمالي مديرية الدريهمي، كما تمكن مقاتلوها بدعم وإسناد من القوات الإماراتية، من أسر عدد من ميليشيات الحوثي ممن حاولوا التسلل في منطقتي الفازة والجاح.

ودفعت قوات المقاومة المشتركة بتعزيزات جديدة باتجاه المناطق الواقعة في أطراف مدينة الحديدة.

وفي المقابل واصلت ميليشيا الحوثي الدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحديدة، كما أخلت بعض المباني في المدينة لتوزيع القناصة بها، ونصبت الكمائن وحفرت الخنادق ولغمت بعض الشوارع والمباني.