وقالت الوزارة إن "مجموعة العمليات الخاصة تعاونت مع الوحدات الأمنية الكردية العراقية في الماضي" من أجل وقف تقدم مقاتلي تنظيم داعش.



وأضافت أن هذه المساعدة ساهمت "في نجاح قوات الأمن العراقية" في تحرير الموصل وكذلك جَيب الحويجة آخر مركز حضري كبير للتنظيم في العراق في أكتوبر الماضي.



وقالت وزارة الدفاع "إن الوحدات التي تقوم القوات الخاصة الكندية حاليا بتقديم المشورة والمساعدة لها (في العراق) ليست تحت قيادة البشمركة".



وكانت صحيفة "غلوب أند ميل" نقلت الخميس عن الجنرال جون فانس أن "تدريب البشمركة انتهى عندما لم يعد هناك مبرر" كان يتمثل بالتصدي لتنظيم داعش.



وفي إطار العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، زادت كندا ثلاث مرات عديد قواتها الخاصة في فبراير 2016 ليصل العدد إلى 210.



في أكتوبر الماضي، قررت الحكومة الكندية، على خلفية توترات بين الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد، تعليق المساعدات العسكرية للقوات المحلية.