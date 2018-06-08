وطلب الصدر من القوات العراقية ووزارة الداخلية البدء بحملة بعد عيد الفطر لإعلان مدينة الصدر منزوعة السلاح ثم تعميم التجربة على باقي مناطق العراق.

وقال الصدر في بيان تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه: "من منطق تقوية الدولة العراقية وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه للدولة العراقية".

وأضاف: "ولإبداء حسن النية أدعو القوات العراقية عموما ووزارة الداخلية والأخ الوزير قاسم الأعرجي لبدء الحملة بعد العيد لإعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح".

وطالب الجميع بإطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع، وتسليم السلاح دون أي نقاش.

واقترح بأن يتم بيع السلاح "لإعمار المناطق الفقيرة، وأن يكون السلاح والمال بيد حكومية أمينة".

كما طالب الصدر وزارة الداخلية بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لذلك قائلاً: "لا معنى لنزع السلاح مع عدم توفير الأمان للأهالي في أي مكان".