وقال الوزير الألماني إن علي بشار "أوقف حوالى الساعة الثانية صباحا من قبل قوات الأمن الكردية في شمال العراق"، وذلك بعدما أثار فراره استياء وتساؤلات بشأن الإهمال من قبل جهازي الشرطة والهجرة.

وكان علي بشار (20 عاما) وصل إلى ألمانيا في أكتوبر 2015، في أوج أزمة المهاجرين.

ويشتبه بأنه اغتصب وقتل بين 22 و23 مايو فتاة يهودية تدعى سوزانا فيلدمان (14 عاما) في فيسبادن بغرب ألمانيا، حسب الشرطة.

وفر علي بشار، المعروف من قبل الشرطة، مع والديه وأخوته الخمسة، بوثيقة مرور صادرة عن السلطات القنصلية العراقية.

وقال المصدر نفسه إن الشاب، الذي رفض طلبه للجوء في ديسمبر 2016، غادر ألمانيا في الثاني من يونيو مع كل عائلته، بينما لم تكن الشبهات تحوم بعد حوله، على متن طائرة في رحلة من دوسلدورف إلى إسطنبول.

ومن إسطنبول، سافر بشار وعائلته جوا إلى أربيل كبرى مدن شمال العراق حيث يتمتع الأكراد بحكم ذاتي واسع.

وتشارك ألمانيا في هذه المنطقة بتأهيل عسكري للمقاتلين الأكراد (البشمركة).

ولم يذكر الوزير الألماني ولا السلطات الكردية تفاصيل حول ملابسات توقيف الشاب العراقي.

وكان ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية ذكر أنه ليس هناك اتفاقية لاسترداد المطلوبين بين بغداد وبرلين، مما يجعل عودته إلى ألمانيا صعبة.