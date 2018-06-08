وقالت مديرية صحة إدلب، إن الحصيلة أولية والعدد مرشح للارتفاع، مضيفاً أن الغارات استهدفت مناطق سكنية.



وقال المرصد ومقرة لندن، إن الغارات التي استهدفت حيا سكنيا في بلدة زردنا بريف محافظة ادلب اسفرت عن إصابة 50 شخصا آخرين بجروح.



ويقول المرصد إن معلوماته تستند إلى مصادر داخل سوريا وإنه يحدد الطرف المنفذ للغارات الجوية بحسب أنماط الطيران وأنواع الطائرات والذخيرة المستخدمة.



ومنذ تدخلت روسيا عسكريا في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد في خريف 2015، استعادت القوات السورية الحكومية السيطرة على نحو نصف أراضي البلاد.



وأسفر النزاع السوري عن أكثر من 350 ألف قتيل وملايين المهجرين واللاجئين منذ 2011.