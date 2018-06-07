وورد في القائمة، التي ضمت مئات الأسماء من مختلف الجنسيات، اسم رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي.

وذكر المرسوم 2942، الذي أصدرته الداخلية، أن رئيس الجمهورية وافق على طلبات التجنس بالجنسية اللبنانية المقدمة من كل الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على المرسوم لتجنيس 375 شخصا معظمهم من السوريين والفلسطينيين والأردنيين.

وأثار المرسوم الرئاسي بمنح مئات الأشخاص الجنسية اللبنانية اعتراضات من جانب قوى سياسية، طلبت استيضاحا للمعايير التي تم على أساسها تجنيس الأشخاص الواردة أسماؤهم بالمرسوم.

ووقتها أعلن تيار "اللقاء الديمقراطي" الذي يترأسه وليد جنبلاط، أنه بصدد "الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف".

وتشير المعلومات إلى أن معظم المجنسين، أصحابُ رؤوس أموال، وأن لوائح المستفيدين من المرسوم، أُعدّت بالتنسيق مع وزيري الداخلية نهاد المشنوق والخارجية جبران باسيل.

من جهة أخرى، دافع وزير العدل سليم جريصاتي عن مرسوم التجنيس وقال إن ما يثار من جدل بشأنه "غبار من سراب"، قائلا في بيان إن المرسوم "يندرج كليا في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملا بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 يناير 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا".